Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)

Varaten golak garaipena eman dio Gironari, eta gorritxoek irabazi gabe jarraitzen dute bisitari moduan.
GIRONA, 10/01/2026.- El delantero ucraniano del Girona, Vladyslav Vanat (d), persigue el balón ante el defensa de Osasuna, Jorge Herrando, durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Girona y Osasuna en el estadio municipal de Montilivi, en la capital gerundense. EFE/David Borrat.
Herrando eta Varat. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 1-0 galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Montilivin jokatu den EA Sports Ligako 19. jardunaldiko partidan. Gorritxoek aurkariak baino aukera gehiago izan dituzte eta jokoaren jabe izan dira, baina Varaten golak garaipena eman dio talde katalanari.

Gorritxoen lehen aukera kontraeraso batean heldu da. Galanek Moncayola bilatu du area barruan, baina bere erremateak defentsan jo du. Minutu batzuk geroago, Budimirren burukada kanpora joan da gutxigatik, Galanen erdiraketaren ondoren.

Victor Muñozek ere aukera paregabea izan du area barruan saiatutako bolea batekin, defentsarik gabe, baina jaurtiketa gora joan zaio.

Jokoa oso berdinduta egon da, eta bi taldeek izan dituzte zenbait aukera arriskutsu. Gironak Osasuna bere arean ixtea ere lortu du une batzuetan, eta atsedenaldira joan baino lehen markagailua irekitzea lortu dute. Moreno area barruraino sartu da eta Vanat ikusi du bakar-bakarrik. Hari baloia eman eta takoiarekin sartu du gola (1-0).

Berdintasuna bigarren zatian ere mantendu da, eta lehen aukera argia Ruben Garciak izan du, urruneko jaurtiketa batekin, baina baloia langara joan da. Handik gutxira Vanatek bigarren gola sartu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.

Osasunak jokoaren nagusitasuna eta kontrola areagotu du hurrengo minutuetan. Ruben Garcia falta jaurtiketa batekin saiatu da gola aurkitzen, eta Torroren burukada ere barruan amaitzetik gertu egon da, baina ezinezkoa izan da gola sartzea.

Luzapenean, epaileak Lass kanporatu du txartel gorriarekin Aimar Orozi egindako falta batengatik.

Hala, Osasunak porrot egin du eta etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du Ligan. 

