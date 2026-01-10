Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)
Osasunak 1-0 galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Montilivin jokatu den EA Sports Ligako 19. jardunaldiko partidan. Gorritxoek aurkariak baino aukera gehiago izan dituzte eta jokoaren jabe izan dira, baina Varaten golak garaipena eman dio talde katalanari.
Gorritxoen lehen aukera kontraeraso batean heldu da. Galanek Moncayola bilatu du area barruan, baina bere erremateak defentsan jo du. Minutu batzuk geroago, Budimirren burukada kanpora joan da gutxigatik, Galanen erdiraketaren ondoren.
Victor Muñozek ere aukera paregabea izan du area barruan saiatutako bolea batekin, defentsarik gabe, baina jaurtiketa gora joan zaio.
Jokoa oso berdinduta egon da, eta bi taldeek izan dituzte zenbait aukera arriskutsu. Gironak Osasuna bere arean ixtea ere lortu du une batzuetan, eta atsedenaldira joan baino lehen markagailua irekitzea lortu dute. Moreno area barruraino sartu da eta Vanat ikusi du bakar-bakarrik. Hari baloia eman eta takoiarekin sartu du gola (1-0).
Berdintasuna bigarren zatian ere mantendu da, eta lehen aukera argia Ruben Garciak izan du, urruneko jaurtiketa batekin, baina baloia langara joan da. Handik gutxira Vanatek bigarren gola sartu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.
Osasunak jokoaren nagusitasuna eta kontrola areagotu du hurrengo minutuetan. Ruben Garcia falta jaurtiketa batekin saiatu da gola aurkitzen, eta Torroren burukada ere barruan amaitzetik gertu egon da, baina ezinezkoa izan da gola sartzea.
Luzapenean, epaileak Lass kanporatu du txartel gorriarekin Aimar Orozi egindako falta batengatik.
Hala, Osasunak porrot egin du eta etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du Ligan.
Zure interesekoa izan daiteke
Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia izango litzateke"
Osasunak etxetik kanpoko lehen garaipena lortu nahi du larunbat honetan Gironaren aurka. Alessio Liscik talde gorritxoa une onean dagoela azpimarratu du, eta etxetik kanpoko bolada txarrarekin ez itsutzeko deia egin du.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Javi Galan bere aurkezpenean: "Nahi dudan tokian nago, eta maila ona ematen saiatuko naiz"
Javi Galan Atletico Madriletik iritsi da, eta gaur aurkeztu dute Sadarren Osasunako jokalari berri gisa, goizean Taxoaren egindako entrenamenduan parte hartu ostean.
Osasunak Javi Galan fitxatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Nafarroako klubak 500.000 euro ordainduko dizkio Atletico Madrili, ezker hegaleko atzelaria bereganatzeko. Galan hilaren 29an hasiko da entrenatzen Osasunarekin, eta egun horretan bertan aurkeztuko dute. 2023-24 denboraldian, Realean jokatu zuen, utzita.
Herrera: "Erraza dirudi, baina asko borrokatu behar izan dugu"
Osasunako atezainak Alavesen aurka irabazitako derbiaz (3-0) hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.
Alessio Lisci: "Kopa oso erraza da, zelaira irten arte"
Alessio Liscik Errege Kopako partidan Huescaren aurka lortutako garaipena aztertu du prentsaurrekoan.
Osasunak luzapenean kanporatu du Huesca (2-4), eta Errege Kopako final-zortzirenetan da
Huesca 1-0 aurreratu da, baina Raul Garcia de Harok berehala egin du berdinketa; luzapenean, Raul Garcia de Harok, beste behin, 1-2koa sartu du, Osambelak 2-3koa lortu du, eta Budimirrek egin du laugarrena.