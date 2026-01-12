Rueda de prensa
Alessio Lisci, ante el partido contra la Real: "Vamos con todas las ganas de ir a competir"

Alessio Lisci Osasunaren entrenatzailearen adierazpenak Realaren kontrako Kopako partidaz.
18:00 - 20:00
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci, Realaren aurkako partidaren aurrean: "Lehiatzera joateko gogo guztiarekin goaz"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha analizado el encuentro que les enfrentará mañana a Osasuna en la Copa del Rey. 

Osasuna sigue sin rumbo fuera de casa (1-0)
Osasuna

