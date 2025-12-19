Osasuna vs Alaves
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"

Alessio Lisci rueda de prensa previa al derbi contra el Alavés
18:00 - 20:00
Alessio Lisci Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.

 

 

Futbola Osasuna EA Sports Liga Sadar Alaves Euskal Derbia

