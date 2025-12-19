Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.
Zure interesekoa izan daiteke
Alessio Lisci: "Kopa oso erraza da, zelaira irten arte"
Alessio Liscik Errege Kopako partidan Huescaren aurka lortutako garaipena aztertu du prentsaurrekoan.
Osasunak luzapenean kanporatu du Huesca (2-4), eta Errege Kopako final-zortzirenetan da
Huesca 1-0 aurreratu da, baina Raul Garcia de Harok berehala egin du berdinketa; luzapenean, Raul Garcia de Harok, beste behin, 1-2koa sartu du, Osambelak 2-3koa lortu du, eta Budimirrek egin du laugarrena.
Alessio Lisci, Kopako Huesca-Osasuna kanporaketaz: “Alavesen aurkako partida ere izango dugu kontuan”
Errege Kopako final-hamaseirenetan, Osasunak Huescaren kontra jokatuko du, Alcorazen, asteazkenean. Alessio Lisci Nafarroako taldearen entrenatzaileak onartu du larunbatean izango den Osasuna-Alaves derbiak eragina izango duela hamaikakoan, baina zehaztu ere zehaztu du: “Aterako dugun taldeak aurrera egiteko ahalmen osoa izango du”.
“Merkatura joateko dirua daukagu”, adierazi du Braulio Vazquezek
Taldea neguko merkatuko uztan indarberritzeko lanean ari dela baieztatu du Osasunaren kirol zuzendariak, hala ere, onartu du gaur egungo merkatua konplexua dela.
Lisci: "Tokatzen zen partida egin dugu; taldeak partida bikaina egin du, eskatu diedan ia guztia egin dute"
Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka Spotify Camp Noun. Partidaren ondoren, Alessio Liscik adierazi du taldea ondo aritu dela, akats batzuk tarteko, baina eskatutakoa bete dutela.
Osasunaren harresiak ez dio Bartzelonaren erasoari eutsi (2-0)
Gorritxoek dena eman dute defentsan euren areara etengabe hurbildu den talde baten aurka, Raphinhak garaipenaren bi golak sartu dituen arte.
Lisci: "Dena gerta daiteke futbolean, eta Bartzelonaren aurka saiatuko gara"
Osasuna taldeko entrenatzaileak larunbatean Bartzelonaren aurka EA Sports ligako 16. jardunaldian jokatuko duen partidaz hitz egin du.
Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Bartzelonaren aurka jokatu ahalko dute, larunbatean
Osasunako lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirendako eskuragarri egonen dira, Camp Noun jokatuko den partidan.
Iñigo Argibide: ''Amets bat izan da titularra izatea, eta gainera, irabazi dugu''
Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.