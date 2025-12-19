Alessio Lisci: "Hay que ganar al Alavés como sea"
Osasuna y Alavés protagonizarán mañana el último derbi del año. Los dos se juegan mucho, pero como suele ser habitual, el que está por debajo en la tabla más. Perder mañana, muy probablemente, le llevaría a Osasuna a pasar la Navidad en la cola, en los puestos que llevan a perder la categoría.
Alessio Lisci: "La Copa es muy fácil hasta que sales al campo a jugar"
Alessio Lisci ha analizado en rueda de prensa la victoria ante el Huesca en el partido de Copa del Rey.
Osasuna elimina en la prórroga al Huesca (2-4), y espera rival para octavos de final de la Copa del Rey
El Huesca se ha adelantado, 1-0, pero Raúl García de Haro ha empatado enseguida; en la prórroga, Raúl García de Haro, de nuevo, ha marcado el 1-2, Osambela ha hecho el 2-3 y Budimir ha anotado el cuarto.
Alessio Lisci, ante el Huesca-Osasuna de Copa: "Vamos a jugar con un ojo en el partido contra el Alavés"
Osasuna se enfrenta al Huesca, en El Alcoraz, este miércoles, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Alessio Lisci, el entrenador del conjunto navarro, ha reconocido que el derbi del sábado frente al Alavés tendrá incidencia en el equipo que presente, "pero vamos a sacar una alineación que tiene todas las papeletas para pasar", ha precisado.
Braulio Vázquez avisa: “Tenemos dinero para ir al mercado”
El director deportivo de Osasuna ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en el mercado invernal, sin embargo, también ha reconocido la complejidad del mercado actual.
Lisci: "Hemos hecho el partido que tocaba; el quipo ha hecho un partidazo, han hecho casi todo lo que les he pedido"
Osasuna ha perdido 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Alessio Lisci ha señalado que el equipo ha estado bien, con algunos errores, pero que han cumplido con lo pedido.
El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)
Los rojillos lo han dado todo en defensa ante un equipo que se ha acercado constantemente a su área hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.
Lisci: "Todo puede pasar en el fútbol y lo vamos a intentar ante el Barcelona"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Barcelona el sábado, en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Sabe que el Barça es un rival duro, pero espera seguir con las buenas sensaciones que ha dado el equipo los últimos partidos.
Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado
Los cuatro jugadores de Osasuna terminaron con problemas físicos el partido del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el encuentro del Camp Nou.
Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.