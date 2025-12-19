Osasuna vs. Alavés
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alessio Lisci: "Hay que ganar al Alavés como sea"

Alessio Lisci rueda de prensa previa al derbi contra el Alavés
18:00 - 20:00
Alessio Lisci Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar zaio"
author image

EITB

Última actualización

Osasuna y Alavés protagonizarán mañana el último derbi del año. Los dos se juegan mucho, pero como suele ser habitual, el que está por debajo en la tabla más. Perder mañana, muy probablemente, le llevaría a Osasuna a pasar la Navidad en la cola, en los puestos que llevan a perder la categoría.

 

 

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar Alavés Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X