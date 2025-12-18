Errege Kopa
Alessio Lisci: "Kopa oso erraza da, zelaira irten arte"

18:00 - 20:00
Alessio Lisci, partidaren osteko prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alessio Liscik Errege Kopako partidan Huescaren aurka lortutako garaipena aztertu du prentsaurrekoan. 

Osasunak Huesca kanporatu du luzapenean (2-4), eta Errege Kopako final-zortzirenetarako aurkariaren zain dago
Osasuna Errege Kopa

