Alessio Lisci: "La Copa es muy fácil hasta que sales al campo a jugar"

Alessio Lisci Osasunaren entrenatzailearen adierazpenak.
18:00 - 20:00
Alessio Lisci, en la rueda de prensa tras el partido
Euskaraz irakurri: Alessio Lisciren adierazpenak Osasunak Huescaren aurka irabazi ostean
author image

EITB

Última actualización

Alessio Lisci ha analizado en rueda de prensa la victoria ante el Huesca en el partido de Copa del Rey. 

Osasuna elimina en la prórroga al Huesca (2-4), y espera rival para octavos de final de la Copa del Rey
Osasuna Copa del Rey

