Errege Kopa
Osasunak luzapenean kanporatu du Huesca (2-4), eta Errege Kopako final zortzirenetan da

Huesca 1-0 aurreratu da, baina Raul Garcia de Harok berehala egin du berdinketa; luzapenean, Raul Garcia de Harok, beste behin, 1-2koa sartu du, Osambelak 2-3koa lortu du, eta Budimirrek egin du laugarrena.

Raul Garcia de Haro (Osasuna), Errege Kopan, Huescaren aurka.
Raul Garcia de Harok bi gol sartu ditu. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Osasuna 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final zortzirenetarako sailkatu da, asteazken gauean. Nafarroako taldeak, final hamaseirenetako kanporaketan, Huesca utzi du txapelketatik at, 2-4 gailenduta, luzapenean, Alcorazen; Raul Garcia de Harok bi gol egin ditu, eta beste biak Asier Osambelak eta Ante Budimirrek sartu dituzte.

Alessio Liscik iragarrita zuen aldaketak egingo zituela hasierako hamaikakoan, baina talde sendoa zelairatuko zuela, eta hala egin du. Testuinguru horretan, Huesca eta Osasuna parean aritu dira aurreneko zatian; lehenengo ordu erdian, ia-ia ez da gol aukerarik izan, baina azken minutuetan, ordea, partida bizitu egin da. 35. minutuan, Huescak aurrea hartu du, Dani Lunaren bidez; horrek falta jaurtiketa egin du, eta baloia, arean zeuden hainbat jokalariren artean igarota, Aitor Fernandezen atera sartu da, atezain arrasatearrak ezin izan baitu jaurtiketa ikusi; luzapenean, baina, Raul Garcia de Harok berdinketa egin du, area barrutik egindako erremate trebe bat baliatuta.

Bigarren zatian, Osasunak oso gertu izan du 1-2koa, Roberto Arroyoren eta Raul Garciaren bi jokalditan, baina ezin izan du golik egin, eta luzapena izan da. 30 minutu horietan, Nafarroako taldearen indar fisikoa eta gorritxoek estrategia jokaldietan izan duten argitasuna erabakigarriak izan dira. 95. minutuan, Raul Garcia de Harok, burukada eder baten bidez, aurretik jarri du Osasuna, baina Kortajarenak binakoa jarri du, luzapeneko lehenengo zatia amaitu baino lehen; 111. eta 117. minutuetan, ordea, Osambelak eta Budimirrek, bi kornerretan, kanporaketa erabaki dute. Osasuna final zortzirenetan izango da. 

Fitxa teknikoa

2 - Huesca: Martin, Abad (A. Pérez, 100. m), Pulido (Piña, 63. m), Arribas, Ro; Rico (Enol, 81. m), Alvarez (Kortajarena, 63. m), Chatiliez (Portillo, 71. m); Luna, Enrich eta Liberto (Ojeda, 71. m).

4 - Osasuna: Aitor Fernandez; Arguibide (Victor Muñoz, 68. m), Osambela, Herrando (Catena, 68. m), Juan Cruz; Becker, Iker Muñoz (Torro, 96. m), Moi Gomez, Kike Barja (Rubén Garcia, 68. m); Arroyo (Moncayola, 68. m) eta Raul García de Haro (Budimir, 105. m).

Epailea: Garcia Verdura. Huescako Liberto, Piña, Ojeda eta Bolo entrenatzailea eta Osasunako Osambela zigortu ditu, txartel horia aterata. 

Golak: 1-0, 34. m: Luna; 1-1, 45+1. m: Garcia de Haro; 1-2, 95. m: Garcia de Haro; 2-2. 106. m: Kortajarena; 2-3, 111. m: Osambela: 2-4, 118. m: Budimir.

Nabarmentzekoa: 6413 ikusle, Alcorazen.


Errege Kopa Futbola Osasuna

