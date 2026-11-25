La SD Eibar ha celebrado este miércoles su Junta General Ordinaria de Accionistas, la primera presidida por Jon Ander Ulazia, y ha aprobado un presupuesto de 13,9 millones de euros para la campaña 2026-27. A Ulazia le han acompañado en la mesa Joseba Unamuno, consejero responsable del área económica y Beatriz Castelar, secretaria del Consejo.

El encuentro, celebrado en la sala de prensa de Ipurua, ha contado con la participación de más de medio centenar de accionistas en la sala, así como de forma telemática, que representaban un 36,09% del capital social.

Jon Ander Ulazia ha querido en su primera Junta reconocer a tres personas, la expresidenta durante los últimos diez años, Amaia Gorostiza, Leire Barriuso, que dejó el Consejo en enero tras ocho años y medio y fue una pieza clave en la profesionalización del fútbol femenino y Mikel Larrañaga, que cede la vicepresidencia de la Fundación a Juan Luis Crucelegui.

El presidente ha hecho ha destacado en lo económico la "mejora sobre el resultado previsto y el aumento de los ingresos", aunque ha advertido que queda "mucho por hacer de cara al equilibrio". También ha tenido una mención a la Ciudad Deportiva de Areitio, inaugurada este año. Confía en que su explotación contribuya a la mejora económica del club.

Joseba Unamuno ha sido el encargado de presentar y explicar las cuentas del ejercicio 2025-26. El club registró pérdidas de 3,89 millones de euros, 1,4 millones menos de lo previsto en el presupuesto aprobado en la Junta del año pasado. Los ingresos totales mejoraron un 13% respecto a lo presupuestado, y los gastos totales se redujeron un 3% respecto a la temporada anterior.

Unamuno ha presentado además el presupuesto para la temporada 26-27, con unos ingresos previstos de 13,4 millones, unos gastos de 16,96 millones (un 9% menos que el gasto real de este ejercicio) y una pérdida prevista de 3,56 millones, 334 000 euros menos que el resultado de esta temporada.