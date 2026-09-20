EIBAR VS ATHLETIC (1-0)
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Iñaki Goikoetxea: “Hemos hecho un partido muy redondo"

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Iñaki Goikoetxea
18:00 - 20:00
Iñaki Goikoetxea, entrenador del Eibar. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Iñaki Goikoetxea: "Oso partida borobila egin dugu"
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Última actualización

El entrenador del Eibar se ha referido a la victoria lograda ante el Athletic (1-0) en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en Ipurua, donde ha alabado el juego exhibido por sus jugadoras y ha señalado que están realizando un buen inicio de Liga.

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