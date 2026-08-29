F LIGA
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Alimata Belemek eman dio garaipena Eibarri luzapenean (1-0)

Iragarkia
Eibar 1-0 Espanyol Liga F
18:00 - 20:00
Alimata Belemek eman dio garaipena Eibarri.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Espanyoli 1-0 irabazita, Ipuruan jokatu den F Ligako partidan. Alimata Belemek sartu du armaginen gola korner batean.

Futbola SD Eibar Moeve F Liga

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