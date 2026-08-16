HYPERMOTION LIGA

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Eibarrek 1-3 galdu du Tenerife igo berriaren aurka

Armaginek Liga hasiera kaskarra izan dute Ipuruan, eta, Bautistaren golak markagailua berdindu duen arren, Kanarietako taldea nagusi izan da eta partida irabazi du.

EIBAR TENERIFE PEJINO

Pejiño, partiduan zehar. Argazkia: Eibar

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I. G. A. | KIROLAK EITB

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Eibarrek 1-3ko emaitzarekin galdu du Teneriferen aurka igande honetan, Ipuruan jokatu den HyperMotion Ligako lehen jardunaldiko partida. Gallegok lehen minutuetan ireki du markagailua, eta, Bautistak berdinketa jarri duen arren, Jesus Alvarezen eta Chapelaren golek garaipena eta lehen puntuak eman dizkiote Kanarietako taldeari.

Azkar eman du lehen abisua Eibarrek, 3. minutuan Markel Aranak buruz errematatu duen korner batean, baina Danik ezerezean utzi du. Teneriferen lehen abagunean, berriz, partidako lehen gola heldu da. 7. minutuan, Nacho Gilek pase bat eman ostean, Enric Gallegok gola egin du, jaurtiketa gurutzatu batekin (0-1).

36. minutuan, euskal taldeak balantza orekatu du jokaldi bikain baten bidez. Arbillak pasea eman dio Magunazelaiari, honek baloia kontrolatu eta pasea atzerantz eman, eta Bautistak jaurtiketa bikaina eginez bidali du baloia sare barrura, Daniren eskuetatik urrun (1-1).

Eibar Kanarietako taldearen area gehien estutzen ari zenean, beste kolpe bat jaso du. Korner batean, Jesus Alvarezek aldaratzea harrapatu, eta 1-2koa egin du, jaurtiketa gurutzatu indartsu batekin.

Bigarren zatian, Eibar gehiago tematu da erasoan. Adu Aresen erremate arriskutsu bat eta Danik ondo blokatutako Cuberoren urruneko jaurtiketa bat izan dira etxeko taldearen lehen abisuak.

Tenerife ondoen ari zenean, bigarren zatian izan duen lehen gol aukeran, 1-3koa egin du. Zelaira sartu eta gutxira, Ivan Chapelak Krdzalicen erdiraketa aprobetxatu du baloia sare barrura bidaltzeko.

Armaginak erreakzionatzen saiatu dira, baina alferrik izan da, ate aurrean zorroztasunik gabe aritu baitira.

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