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El Eibar cae ante el recién ascendido Tenerife (1-3)

Los armeros han tenido un mal comienzo de Liga en Ipurua y, aunque el gol de Bautista ha igualado el marcador, el equipo canario ha sido superior y se ha llevado el partido.
EIBAR TENERIFE PEJINO
Pejino durante el partido. Foto: Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek porrot egin du Tenerife igo berriaren aurka
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido por 1-3 ante el recién ascendido Tenerife este domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga HyperMotion disputado en Ipurua. Gallego ha abierto el marcador en los primeros minutos y, aunque Bautista ha puesto las tablas en el marcador, los goles de Jesús Álvarez y Chapela han dado la victoria y los primeros puntos al equipo canario.

Ha avisado pronto el Eibar, en el minuto 3, tras un saque de esquina que ha cabeceado Markel Arana y ha obligado a Dani a intervenir con acierto, pero la primera ocasión del Tenerife se ha convertido en el primer tanto del partido, en el minuto 7, tras un pase filtrado de Nacho Gil que Enric Gallego ha aprovechado para marcar con un disparo cruzado (0-1).

En el minuto 36, el conjunto vasco ha equilibrado la balanza con una gran jugada. La ha comenzado Arbilla con un pase al extremo a Magunazelaia, que ha controlado el balón y ha dado un pase hacia atrás para que Bautista rematase con calidad fuera del alcance de Dani (1-1).

Cuando más volcado estaba el Eibar sobre el área del equipo canario, ha sufrido un nuevo revés. Tras un saque de esquina, un balón rechazado ha llegado a Jesús Álvarez, que ha firmado el 1-2 con un potente disparo cruzado.

La segunda parte ha comenzado con un Eibar algo más volcado en ataque. Un peligroso remate de Adu Ares y un tiro lejano de Cubero bien blocado por Dani han sido los primeros avisos del equipo local en busca del empate.

Pero el Tenerife estaba de dulce y en la primera ocasión de gol que ha tenido en la segunda mitad ha logrado el 1-3 en el minuto 73. Un centro de Krdzalic lo ha rubricado con un remate de cabeza inapelable Iván Chapela poco después de entrar al terreno de juego.

Los armeros han intentado reaccionar, pero han mostrado poca convicción ante un Tenerife muy práctico y eficaz.

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