El Eibar cae ante el recién ascendido Tenerife (1-3)
El Eibar ha perdido por 1-3 ante el recién ascendido Tenerife este domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga HyperMotion disputado en Ipurua. Gallego ha abierto el marcador en los primeros minutos y, aunque Bautista ha puesto las tablas en el marcador, los goles de Jesús Álvarez y Chapela han dado la victoria y los primeros puntos al equipo canario.
Ha avisado pronto el Eibar, en el minuto 3, tras un saque de esquina que ha cabeceado Markel Arana y ha obligado a Dani a intervenir con acierto, pero la primera ocasión del Tenerife se ha convertido en el primer tanto del partido, en el minuto 7, tras un pase filtrado de Nacho Gil que Enric Gallego ha aprovechado para marcar con un disparo cruzado (0-1).
En el minuto 36, el conjunto vasco ha equilibrado la balanza con una gran jugada. La ha comenzado Arbilla con un pase al extremo a Magunazelaia, que ha controlado el balón y ha dado un pase hacia atrás para que Bautista rematase con calidad fuera del alcance de Dani (1-1).
Cuando más volcado estaba el Eibar sobre el área del equipo canario, ha sufrido un nuevo revés. Tras un saque de esquina, un balón rechazado ha llegado a Jesús Álvarez, que ha firmado el 1-2 con un potente disparo cruzado.
La segunda parte ha comenzado con un Eibar algo más volcado en ataque. Un peligroso remate de Adu Ares y un tiro lejano de Cubero bien blocado por Dani han sido los primeros avisos del equipo local en busca del empate.
Pero el Tenerife estaba de dulce y en la primera ocasión de gol que ha tenido en la segunda mitad ha logrado el 1-3 en el minuto 73. Un centro de Krdzalic lo ha rubricado con un remate de cabeza inapelable Iván Chapela poco después de entrar al terreno de juego.
Los armeros han intentado reaccionar, pero han mostrado poca convicción ante un Tenerife muy práctico y eficaz.
Te puede interesar
Eric Pérez da el salto definitivo al primer equipo del Eibar
El delantero, nacido en Ermua en 2001, llegó al club armero en edad cadete. Fue uno de los artífices del ascenso del filial armero a Segunda RFEF. Posteriormente, el canterano ha sumado experiencia a través de sus cesiones en Alcorcón, Amorebieta y Barakaldo.
Anaitz Arbilla: “Tenemos muy buenas sensaciones"
El Eibar ya prepara su debut ante el Tenerife. El conjunto armero afronta su primer partido el domingo, a las 17:00 horas, El capitán del equipo, Anaitz Arbilla, inicia su undécima temporada con el Eibar y onsidera importante comenzar con buen pie, además de hacer de Ipurua un fortín.
El Eibar incorpora a la centrocampista onubense María Carvajal, cedida por la Juventus
Nacida en Cortegana (Huelva) en 2008, debutó con solo 15 años en Primera División con el Sporting de Huelva. Defenderá la elástica armera hasta 2027.
El Eibar presenta a Unai Elgezabal: “Vengo con mucha hambre, es un sitio espectacular para crecer”
El defensa central ha regresado al equipo armero; ha pasado las dos últimas temporadas en el Levante. Su presentación se ha llevado a cabo en Ipurua, este jueves.
El Eibar ficha a Unai Elgezabal para la temporada 2026-2027
El central vizcaíno llega al Eibar desde el Levante. Elgezabal, de 33 años, ya perteneció al club armero, hace diez temporadas. Además, Ángel Troncho no va a continuar en el equipo de Jokin Aranbarri.
Emma Moreno vuelve al Eibar, cedida por el Atlético
La madrileña llegó por primera vez al equipo armero el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19. Participó en 29 partidos durante la pasada campaña, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.
El Eibar anuncia que Javi Martinez se marcha del club
El jugador soriano llegó a Ipurua en el mercado de invierno de 2025 procedente de Osasuna y en el año y medio que ha jugado en la entidad eibarresa ha jugado 14 partidos, en los que ha anotado un gol. El Eldense será su próximo destino.
La estadounidense Marianna Seidl, décimo refuerzo del Eibar
La carrilera izquierda llega al conjunto armero procedente del Brisbane Roar, equipo de la A-League australiana.
El Eibar ficha a Lucas Núñez para la temporada 2026-2027
El centrocampista de 20 años llega cedido procedente del Valencia