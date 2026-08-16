La segunda parte ha comenzado con un Eibar algo más volcado en ataque. Un peligroso remate de Adu Ares y un tiro lejano de Cubero bien blocado por Dani han sido los primeros avisos del equipo local en busca del empate.

Pero el Tenerife estaba de dulce y en la primera ocasión de gol que ha tenido en la segunda mitad ha logrado el 1-3 en el minuto 73. Un centro de Krdzalic lo ha rubricado con un remate de cabeza inapelable Iván Chapela poco después de entrar al terreno de juego.