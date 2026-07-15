El Eibar realiza su primer entrenamiento de la pretemporada, en Areitio

El Eibar ha presentado a los nuevos fichajes Pejiño e Imanol García de Albéniz. El de Gallarta conoce bien al Eibar, ya que estuvo cedido, y viene de nuevo a reforzar la zaga armera. Pejiño, por su parte, jugará más por delante, puesto que es un jugador de ataque, y ha fichado por el Eibar para ser un jugador decisivo en los metros finales.