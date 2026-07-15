Pretemporada
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El Eibar realiza su primer entrenamiento de la pretemporada, en Areitio

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Eibar lanean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek denboraldiaurreko lehen entrenamendua egin du, Areition
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo armero afronta con ilusión una nueva campaña en la Liga F. Iñaki Goikoetxea, en esta primera sesión de trabajo, ha tenido a su disposición a 22 jugadoras.

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