El Eibar arranca la pretemporada en Areitio

El Eibar ha arrancado hoy en Areitio la nueva pretemporada, de la mano del nuevo técnico Jokin Aranbarri. Hoy han estrenado las nuevas instalaciones del primer equipo en la nueva ciudad deportiva de Areitio. En total, 22 jugadores de la primera plantilla han trabajado, a los que se les han unido 6 del filial. Solo ha faltado Ivan Gil.