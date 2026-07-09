El Eibar arranca la pretemporada en Areitio
El Eibar ha arrancado hoy en Areitio la nueva pretemporada, de la mano del nuevo técnico Jokin Aranbarri. Hoy han estrenado las nuevas instalaciones del primer equipo en la nueva ciudad deportiva de Areitio. En total, 22 jugadores de la primera plantilla han trabajado, a los que se les han unido 6 del filial. Solo ha faltado Ivan Gil.
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El lateral izquierdo vizcaíno ya perteneció, como cedido por el Athletic, al Eibar, en la temporada 2022-2023. El nuevo futbolista del equipo armero llega al Eibar desde el Sparta Praga, si bien ha jugado en la temporada 2025-2026 en el Andorra, de LaLiga Hypermotion.
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