PRETEMPORADA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Eibar arranca la pretemporada en Areitio

Publicidad
Eibar aurredenboraldia
18:00 - 20:00
El Eibar ha vuelto al trabajo en Areitio.
Euskaraz irakurri: Eibarrek denboraldiaurrea hasi du Areition
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha arrancado hoy en Areitio la nueva pretemporada, de la mano del nuevo técnico Jokin Aranbarri. Hoy han estrenado las nuevas instalaciones del primer equipo en la nueva ciudad deportiva de Areitio. En total, 22 jugadores de la primera plantilla han trabajado, a los que se les han unido 6 del filial. Solo ha faltado Ivan Gil.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X