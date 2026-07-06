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El Eibar presenta a Jokin Aranbarri, su nuevo entrenador: “La verdad es que el equipo me gusta mucho”

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Jokin Aranbarri (Eibar)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek Jokin Aranbarri entrenatzaile berria aurkeztu du: “Ohore handia da; lana eta konpromisoa ez dira faltako”
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KIROLAK EITB

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El técnico ha hablado emocionado, en Ipurua, en su presentación oficial como máximo responsable del primer equipo del club armero. Aranbarri se ha mostrado muy ilusionado, al asumir el reto. 

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