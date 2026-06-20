Jokin Aranbarri, Eibarreko entrenatzaile berria
Entrenatzaile gipuzkoarrak Bilbao Athletic entranatzen eman ditu azken bi urteak.
Jokin Aranbarri izango da Eibarren lehen taldeko entrenatzailea, klub armaginak larunbat honetan iragarri duenez.
Azkoitiarrak "hazkunde progresiboa" eta jokalariaren garapenaren aldeko "apustu irmoa" erakutsi ditu entrenatzaile lanetan, talde armaginak bere webgunean azpimarratu bezala. Aranbarrik Beñat San Josek Rayo Vallecanora alde egin ostean utzitako lekua beteko du..
Aranbarri 2016an sartu zen armaginen egituran eta, bost denboralditan zehar, harrobiko hainbat talde zuzendu zituen.
2021ean, CD Vitoria zuzentzeko erronka hartu zuen, Eibarren orduko bigarren taldea, Federazioko hirugarren mailan. Hiru denboralditan, Aranbarrik ligako txapelketa eta 2023-2024 denboraldian Bigarren RFEFra igotzea lortu zuen.
Ipuruan egon ondoren, talde armagina utzi eta Bilbao Athletic entrenatu zuen 2024tuik aurrera. Federazioko Lehen Mailan bi denboraldi eman zituen, 2026ko maiatza arte.
Aranbarri Eibarren lehen taldea zuzentzeko erronka zizango du orain.
Etapa berri honetan, Andoni Azkargorta, armaginen klubean ibilbide luzea duena, eta Mikel Balenziagak, Athletic Clubeko kapitain ohia, izango ditu ondoan.
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