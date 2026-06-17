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Angeles del Alamo, Eibarren aurrelari berria

Aurrelariak ehun partida baino gehiago jokatu ditu Espainiako futboleko maila gorenean.
Ángeles de Álamo
Angeles del Alamo. Irudia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hurrengo denboraldiari begira, Eibarrek ofizial egin du Angeles del Alamo aurrelariaren fitxaketa. Madrildarrak RCD Espanyolen jokatu du azken hiru denboraldietan, F Ligarako igoeran parte hartuz. Orduztik, ibilbide luzea egin du maila horretan ehun partida baino gehiago jokatuta.

Aurretik, Emakumezkoen Rayo Vallecanon izandakoa da, bertan egin zuen Lehen Mailako debuta 2017an. Gainera, CD Parquesol, Racing Féminas eta Granada CF Femenino taldeetan ere aritu zen.

Klubak jakitera eman duenez, “erasoko lerroan desborde, abiadura eta gol-gaitasuna emateko helburuarekin” batuko da taldera.

Fitxaketak SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

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