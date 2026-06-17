Angeles del Alamo, Eibarren aurrelari berria
Hurrengo denboraldiari begira, Eibarrek ofizial egin du Angeles del Alamo aurrelariaren fitxaketa. Madrildarrak RCD Espanyolen jokatu du azken hiru denboraldietan, F Ligarako igoeran parte hartuz. Orduztik, ibilbide luzea egin du maila horretan ehun partida baino gehiago jokatuta.
Aurretik, Emakumezkoen Rayo Vallecanon izandakoa da, bertan egin zuen Lehen Mailako debuta 2017an. Gainera, CD Parquesol, Racing Féminas eta Granada CF Femenino taldeetan ere aritu zen.
Klubak jakitera eman duenez, “erasoko lerroan desborde, abiadura eta gol-gaitasuna emateko helburuarekin” batuko da taldera.
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