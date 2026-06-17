Ángeles del Álamo, nueva delantera del Eibar
La delantera se une al conjunto armero con más de un centenar de partidos en la máxima categoría del fútbol nacional.
El Eibar ha hecho oficial el fichaje de la delantera Ángeles del Álamo de cara a la próxima temporada. La madrileña ha jugado las últimas tres temporadas en el RCD Espanyol, participando en la ascensión del equipo a la Liga F, donde ya cuenta con una “amplia trayectoria” y más de un centenar de partidos disputados.
Anteriormente, obtuvo experiencia en el Rayo Vallecano Femenino, donde disputó en Primera División en 2017. Además, también fue parte de la plantilla del CD Parquesol, el Racing Féminas y el Granada CF Femenino.
Según han dado a conocer desde el club, “se incorpora al conjunto armero con el objetivo de aportar desborde, velocidad y capacidad goleadora en el frente ofensivo”.
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