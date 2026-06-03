José Corpas y Toni Villa dejan el Eibar
José Corpas y Toni Villa no van a continuar en el Eibar, según ha anunciado este miércoles el club armero. En concreto, Corpas ha jugado durante cinco temporadas en el Eibar, en tanto que Toni Villa ha disputado las dos últimas campañas con el equipo vasco.
Corpas, ha recordado el Eibar, ha jugado 207 partidos oficiales con el conjunto guipuzcoano, lo que le lleva a estar en la lista de los quince futbolistas con más encuentros en la historia del club: “Durante cinco años, Corpas ha sido sinónimo de continuidad. De estar siempre. De rendir temporada tras temporada en todas las competiciones”, ha señalado la entidad armera, en su página web.
En lo que respecta a Toni Villa, el jugador se ha alineado en 28 partidos con el Eibar, desde 2024.
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