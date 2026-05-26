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Sara Martín prorroga su contrato con el Eibar para la temporada 2026-2027

La delantera llegó al equipo armero en 2025, desde el Real Madrid, y, en su primera campaña como jugadora del Eibar, ha disputado más de 1600 minutos de juego.
Sara Martin (Eibar)
Sara Martin jugadora del Eibar; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sara Martinek 2026-2027 denboraldirako luzatu du kontratua Eibarrekin
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La delantera del Eibar Sara Martín ha prorrogado su contrato con el Eibar para la temporada 2026-2027, según ha informado este martes el club guipuzcoano. Martín llegó al equipo armero en 2025, desde el Real Madrid, y, en su primera campaña como jugadora del Eibar, ha disputado más de 1600 minutos de juego.

“Pese a su juventud”, destaca el Eibar, en su página web, “se ha consolidado como una pieza importante”. El club vasco define a la jugadora como “una futbolista en plena evolución, que seguirá aportando frescura, desparpajo y calidad por la banda”.

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