Juan Bernat, SD Eibarreko jokalari berria: "Futbolari sentitu nahi nuen berriro, eta Eibarrek aukera hori eman dit"

Juan Bernat, Eibarren jokalari berriaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Juan Bernat, Eibarreko jokalari berria
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

SD Eibarrek Juan Bernat aurkeztu du, pubalgiako ebakuntza bigarren aldiz jasan ostean libre ailegatu dena. Atzelari valentziarrak zelaietara itzultzeko gogoa azpimarratu du, nahiz eta oraindik "aste eta erdi" behar duen.

 

SD Eibar Hypermotion Liga Ipurua zelaia

