Juan Bernat, nuevo jugador del SD Eibar: "Queria volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado esa oportunidad"

Juan Bernaten aurkezpen ofiziala
18:00 - 20:00

Juan Bernat, nuevo jugador del Eibar. Imagen: SD Eibar

author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El SD Eibar ha presentado a Juan Bernat que llega libre despues de ser operado de pubalgia por segunda vez. El lateral valenciano ha remarcado las ganas que tiene de volver a los terrenos de juego, aunque todavía necesite "semana o semana y media".

 

SD Eibar LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua

