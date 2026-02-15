Eibarrek garaipen epikoa lortu du gola luzapenean sartuta (2-1)
Javier Martonen eta Alvaro Rodriguezen golei esker, armaginek markagailua irauli dute Racing liderraren aurka.
Eibarrek igande honetan Racingen aurka Ipuruan jokatutako Hypermotion Ligako 26. jardunaldiko partida irauli eta 2-1 irabazi du, Alvaro Rodriguezek luzapenean sartutako gol bati esker.
Kantabriako taldeak baloiaren jabetza izateko asmo argia izan du hasieratik. Maguettek 7. minutuan gora bota duen urruneko jaurtiketa bat izan da lehen aukera arriskutsua. Eibar Olaetxearen burukada batekin erreakzionatzen saiatu da.
20. minutua pasatuta, Eibarren kontraeraso bat golarekin amaitu ahal izan da, Bautistak Madari pasea eman ondoren. Azken horrek, baina, ezker zutoinetik gertu bota du baloia, ordura arte armaginek izan duten aukerarik argienean.
Hurrengo minutuan, Racingek ez du barkatu, eta aurrea hartu du markagailuan, Andresen golarekin (0-1).
Bigarren zatia antzera hasi da, Eibarren min egiteko gaitasun eskasarekin. Dena den, ideiak agortzen ari zirela zirudienean, San Joseren aldaketek eragina izan dute. Javi Marton (zelaira sartu berria) area barruan sartu da, eta Ezkieta gainditu du, jaurtiketa on batekin, markagailuan berdinketa jartzeko (1-1).
84. minutuan, epaileak txartel gorria atera dio Puertari, eta erabaki horrek kalte egin dio Racingi azken minutuetan.
Luzapenean, Alvaro Rodriguezek Eibarri garaipena eman dion gola egin du, buruz. Aldaratze pare bat jaso eta Racingeko atzelari batek baloia atepetik atera ondoren, baloia madrildarrari iritsi zaio, eta gola sartu du (2-1).
Zure interesekoa izan daiteke
Bartzelona gehiegi izan da Eibarrentzat (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Bartzelona liderraren etxean F Moeve Ligako 20. jardunaldian. Lehen zatian 3-0 aurreratu dira etxekoak, eta bigarren zatiko aldaketek ez dute eraginik izan. Irene Paredesek 4-0ekoa sartu du.
Juan Bernat, SD Eibarren fitxaketa berria
Talde armaginak denboraldi bukaerara arte itxi du hegaleko valentziarraren kontratua. Ondoren, jarraitzeko aukera izango du.
Eibarrek puntu bat atera du Zaragozatik, partida kaskarra egin arren (1-1)
Armaginek etxetik kanpo garaipenik lortu gabe jarraitzen dute denboraldi honetan. Bi golak Yamiqek egin ditu, bat bere atean, eta horrez gain txartel gorria ere ikusi du partidaren amaieran.
Eibarrek laugarren porrota jarraian jaso du Granadaren aurka 0-2 galduta
Eibarrek 0-2 galdu du Granadaren aurka F Moeve ligako 19. jardunaldian. Jaitsierako postuak urrun badituzte ere, porrot hau ere zenbatuta, armaginek azken lau partidak galdu dituzte.
Eibarrek eta Udinesek Leo Butaren lagapenari amaiera ematea adostu dute
Ezker hegaleko portugaldarra 2025eko udaran ailegatu zen Eibarrera, eta 15 partida ofizial jokatu ditu talde armaginean.
Madariagaren golak eta Magunagoitiaren geldiketek Ipuruan elkarren segidako laugarren garaipena eman diote Eibarri Sportingen aurka (1-0)
Beñat San Joseren taldeak 48. minutuan sartu du gol erabakigarria. Bigarren zatian, Jon Mikel Magunagoitiak hainbat geldiketa bikain egin ditu, eta hori ezinbestekoa izan da talde armaginak hiru puntuak eskuratzeko.
Eibarrek galdu egin du Badalonaren aurka (2-1)
Eibarrek 2-1 galdu du Badalonaren aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Lehen zatian, euskal taldeak aurrea hartu du markagailuan, Laura Caminok sartutako golari esker (0-1); bigarrenean, ordea, Badalonak buelta eman dio partidari, 3 puntuak eskuratzeko.
Eibarrek eta Alena Peckovak jokalariaren kontratua eten dute
Txekiako erdilaria 2024ko uztailean iritsi zen talde armaginera, eta bertan urte eta erdi eman du.
Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)
Armaginek urrezko hiru puntu dituzte sailkapenaren beheko aldetik aldentzeko.