Eibarrek garaipen epikoa lortu du gola luzapenean sartuta (2-1)

Javier Martonen eta Alvaro Rodriguezen golei esker, armaginek markagailua irauli dute Racing liderraren aurka.

Eibar vs Racing
Eibar vs Racing. Argazkia: @SDEibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek igande honetan Racingen aurka Ipuruan jokatutako Hypermotion Ligako 26. jardunaldiko partida irauli eta 2-1 irabazi du, Alvaro Rodriguezek luzapenean sartutako gol bati esker.

Kantabriako taldeak baloiaren jabetza izateko asmo argia izan du hasieratik. Maguettek 7. minutuan gora bota duen urruneko jaurtiketa bat izan da lehen aukera arriskutsua. Eibar Olaetxearen burukada batekin erreakzionatzen saiatu da.

20. minutua pasatuta, Eibarren kontraeraso bat golarekin amaitu ahal izan da, Bautistak Madari pasea eman ondoren. Azken horrek, baina, ezker zutoinetik gertu bota du baloia, ordura arte armaginek izan duten aukerarik argienean.

Hurrengo minutuan, Racingek ez du barkatu, eta aurrea hartu du markagailuan, Andresen golarekin (0-1).

Bigarren zatia antzera hasi da, Eibarren min egiteko gaitasun eskasarekin. Dena den, ideiak agortzen ari zirela zirudienean, San Joseren aldaketek eragina izan dute. Javi Marton (zelaira sartu berria) area barruan sartu da, eta Ezkieta gainditu du, jaurtiketa on batekin, markagailuan berdinketa jartzeko (1-1).

84. minutuan, epaileak txartel gorria atera dio Puertari, eta erabaki horrek kalte egin dio Racingi azken minutuetan.

Luzapenean, Alvaro Rodriguezek Eibarri garaipena eman dion gola egin du, buruz. Aldaratze pare bat jaso eta Racingeko atzelari batek baloia atepetik atera ondoren, baloia madrildarrari iritsi zaio, eta gola sartu du (2-1).

