Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)

Comenzó el equipo cántabro con una clara apuesta por dominar la posesión. Un disparo lejano de Maguette en el minuto 7 que se fue alto fue el primer atisbo de peligro. El Eibar trató de reaccionar con un cabezazo de Olaetxea que se fue por fuera. Pero el

Pasado el minuto 20, un contragolpe del Eibar pudo culminar en gol tras un pase de Bautista a Mada, quien muy cerca de la portería disparó a puerta vacía un balón que salió cerca del poste izquierdo en la ocasión armera más clara hasta ese momento.

Pero a la siguiente el Racing no perdonó y se adelantó en el marcador en el minuto 22 con un gol de Andrés, con un cabezazo cruzado a la escuadra (0-1).