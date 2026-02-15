Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)
El Eibar ha remontado el partido disputado ante el Racing de Santander este domingo en Ipurua y se ha impuesto por 2-1 gracias a un gol de Álvaro Rodríguez ya en el descuento en la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Comenzó el equipo cántabro con una clara apuesta por dominar la posesión. Un disparo lejano de Maguette en el minuto 7 que se fue alto fue el primer atisbo de peligro. El Eibar trató de reaccionar con un cabezazo de Olaetxea que se fue por fuera. Pero el
Pasado el minuto 20, un contragolpe del Eibar pudo culminar en gol tras un pase de Bautista a Mada, quien muy cerca de la portería disparó a puerta vacía un balón que salió cerca del poste izquierdo en la ocasión armera más clara hasta ese momento.
Pero a la siguiente el Racing no perdonó y se adelantó en el marcador en el minuto 22 con un gol de Andrés, con un cabezazo cruzado a la escuadra (0-1).
La segunda parte comenzó con una tónica parecida, escasa mordiente del Eibar ante un Racing en ventaja y que dominaba el tempo del partido. Pero cuando las ideas parecían agotarse, el cambio en la punta de San José hizo efecto y el recién entrado al campo Javi Martón se internó en el área y batió de un disparo raso a Ezkieta logrando la igualada en el marcador (1-1).
La expulsión a Puerta en el minuto 84 por roja directa dejó al Racing con uno menos en el último tramo del partido tuvo una consecuencia muy importante pocos minutos más tarde.
En los minutos de añadido Álvaro Rodríguez de cabeza marcó el gol de la victoria para el Eibar, después una serie de rechaces y tras salvar incluso un defensa del Racing el balón desde la misma línea, el esférico rebotado llegó al madrileño que cabeceó muy eficazmente y logró de esta manera el tanto de la victoria para su equipo (2-1).
Te puede interesar
Demasiado Barça para el Eibar (4-0)
El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.
Juan Bernat, nuevo fichaje del SD Eibar
El conjunto armero ha cerrado la contratación del lateral valenciano hasta final de temporada, con opción de continuidad.
El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)
Los armeros siguen sin ganar a domicilio en lo que va de temporada. Los dos goles los ha firmado el zaragocista Yamiq, uno en propia puerta, que ha sido expulsado al final del partido.
El Eibar encadena su cuarta derrota consecutiva tras perder 0-2 ante el Granada
El Eibar ha perdido 0-2 ante el Granada en la 19ª jornada de la Liga F Moeve. A pesar de la gran diferencia con el descenso, con esta derrota, las armeras han perdido los últimos cuatro partidos.
El Eibar y el Udinese acuerdan poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero
El lateral izquierdo portugués llegó en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el Eibar.
Un gol de Mada y las paradas de Magunagoitia otorgan al Eibar su cuarta victoria consecutiva en Ipurua, ante el Sporting (1-0)
El tanto de los de Beñat San José ha llegado en el minuto 48. En la segunda parte, Jon Mikel Magunagoitia ha firmado varias intervenciones de enorme mérito, que han sido claves para que el equipo armero asegure los tres puntos.
El Eibar pierde ante el Badalona (2-1)
El Eibar ha perdido 2-1 ante el Badalona en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte las jugadoras del Eibar se han adelantado con un gol de Laura Camino, mientras que en la segunda parte el Badalona ha dado la vuelta al partido.
La SD Eibar y Alena Pěčková rescinden el contrato de la jugadora de mutuo acuerdo
La carrilera de República Checa llego al conjunto armero en julio de 2024 y tras año y medio termina su etapa en el club.
Un gol de Olaetxea en el 93 da una merecida victoria al Eibar ante el Almería (1-0)
Los armeros suman tres puntos de oro para alejarse de la zona baja de la clasificación.