Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)

Los goles de Javier Martón y Álvaro Rodriguez han permitido la remontada armera ante el líder de la competición.
Eibar vs Racing
Eibar vs Racing. Foto: @SDEibar
El Eibar ha remontado el partido disputado ante el Racing de Santander este domingo en Ipurua y se ha impuesto por 2-1 gracias a un gol de Álvaro Rodríguez ya en el descuento en la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion. 

Comenzó el equipo cántabro con una clara apuesta por dominar la posesión. Un disparo lejano de Maguette en el minuto 7 que se fue alto fue el primer atisbo de peligro. El Eibar trató de reaccionar con un cabezazo de Olaetxea que se fue por fuera. Pero el

Pasado el minuto 20, un contragolpe del Eibar pudo culminar en gol tras un pase de Bautista a Mada, quien muy cerca de la portería disparó a puerta vacía un balón que salió cerca del poste izquierdo en la ocasión armera más clara hasta ese momento.

Pero a la siguiente el Racing no perdonó y se adelantó en el marcador en el minuto 22 con un gol de Andrés, con un cabezazo cruzado a la escuadra (0-1).

La segunda parte comenzó con una tónica parecida, escasa mordiente del Eibar ante un Racing en ventaja y que dominaba el tempo del partido. Pero cuando las ideas parecían agotarse, el cambio en la punta de San José hizo efecto y el recién entrado al campo Javi Martón se internó en el área y batió de un disparo raso a Ezkieta logrando la igualada en el marcador (1-1).

La expulsión a Puerta en el minuto 84 por roja directa dejó al Racing con uno menos en el último tramo del partido tuvo una consecuencia muy importante pocos minutos más tarde.

En los minutos de añadido Álvaro Rodríguez de cabeza marcó el gol de la victoria para el Eibar, después una serie de rechaces y tras salvar incluso un defensa del Racing el balón desde la misma línea, el esférico rebotado llegó al madrileño que cabeceó muy eficazmente y logró de esta manera el tanto de la victoria para su equipo (2-1).

