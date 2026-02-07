Eibarrek puntu bat atera du Zaragozatik, partida kaskarra egin arren (1-1)
Armaginek etxetik kanpo garaipenik lortu gabe jarraitzen dute denboraldi honetan. Bi golak Yamiqek egin ditu, bat bere atean, eta horrez gain txartel gorria ere ikusi du partidaren amaieran.
Eibarrek puntu bat eskuratu du Zaragozari egindako bisitan, Hypermotion Ligako 25 jardunaldiko partidan. Gipuzkoarrek partida kaskarra egin dute eta aurtengo ligan etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen dute.
Partidako lehen aukera armaginek izan dute 17. minutuan. Edu Aresek bigarren zutoinera ediratu du eta Martonen burukadari erantzun bikaina eman dio Esteban Andrada atezainak eibartarren gola saihesteko.
Zaragozak, aldiz, ez du hutsik egin 25. minutuan izandako abagunean. Yamiqek aurretik jarri du etxeko taldea Roberrek egindako erdiraketa ona aprobetxatuta.
2 eta 0ekoa gertu izan dute handik gutxira, baina Magunagoitia bikain aritu da Franchoren jaurtiketaren aurrean.
Atsedenaldiaren ostean, Zaragozak beste aukera argi bat izan du Sebas Moyanok Cuencari emandako pasean, baina honen jaurtiketa zutoinera joan da.
Bost minutu geroago banakoa iritsi da, Yamiqek egin du gola, bere atean.
Zaragoza are nagusiago izan da ondorengo minutuetan eta aukera argiak izan ditu bigarrena egiteko, baina markagailua ez da mugitu.
92. minutuan, Yamiq partidako golegileak txartel gorria ikusi du.
Azkenean, bana markagailuan eta puntu banaketa Zaragoza eta Eibarren arteko partidan.
