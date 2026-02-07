El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)

La primera gran ocasión del partido la ha tenido el equipo armero en el minuto 17, en un centro de Edu Ares al segundo palo y que ha cabeceado Martón y al que Esteban Andrada ha respondido con una gran parada para evitar el gol.

Más acertado ha estado el equipo maño en el 25, en una jugada en la que Yamiq ha enviado el balón a la red aprovechando un gran centro de Rober.