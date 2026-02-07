LaLiga Hypermotion
El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)

Los armeros siguen sin ganar a domicilio en lo que va de temporada. Los dos goles los ha firmado el zaragocista Yamiq, uno en propia puerta, que ha sido expulsado al final del partido.
Partido de la 25ª jornada de Liga Hypermotion entre Zaragoza y Eibar
Los armeros han conseguido un punto en La Romareda. Foto: @SDeibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek berdinketa lortu du Zaragozaren aurka, partida kaskarra jokatuta (1-1)
El Eibar ha sumado un punto en su visita al Zaragoza en el partido de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion. Mal partido de los gipuzkoanos que siguen sin ganar fuera de casa en lo que va de temporada. 

La primera gran ocasión del partido la ha tenido el equipo armero en el minuto 17, en un centro de Edu Ares al segundo palo y que ha cabeceado Martón y al que Esteban Andrada ha respondido con una gran parada para evitar el gol.

Más acertado ha estado el equipo maño en el 25, en una jugada en la que Yamiq ha enviado el balón a la red aprovechando un gran centro de Rober.

A punto han estado los locales de aumentar la ventaja en el 31, con un disparo de Francho al que ha respondido Magunagoitia con una gran intervención.

Tras el descanso, en el 50, contra del Zaragoza en la que Sebas Moyano deja el pase atrás para Cuenca que estrella el balón en el palo.

Cinco minutos después ha llegado el empate del Eibar en un gol en propia puerta de Yamiq, autor también del gol del Zaragoza en la primera parte.

Los maños han dominado más si cabe el partido a partir de ahí, con ocasiones para marcar el segundo, pero finalmente el marcador no se ha movido.

En el 92, Yamiq, auténtico protagonista del partido, ha visto la roja y ha sido expulsado.

Al final, empate y reparto de puntos entre Zaragoza y Eibar.

