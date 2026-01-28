Deuseztatzea
Eibarrek eta Alena Peckovak jokalari txekiarraren kontratua eten dute elkarren arteko akordioarekin

Txekiar Errepublikako erdilaria 2024ko uztailean iritsi zen talde armaginera, eta bertan urte eta erdi eman du.

Alena Pěčková SD Eibarreko jokalari ohia, Atletico Madrilen aurkako partidan
SD Eibarreko jokalari ohia
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

SD Eibarrek eta Alena Peckovak jokalari txekiarraren kontratua eten dute elkarren arteko akordioarekin, talde gipuzkoarrak bere web orrialdean jakinarazi duen arabera. Txekiar Errepublikako erdilaria 2024ko uztailean iritsi zen talde armaginera, eta bertan urte eta erdi eman du.

Alena Peckovak 883 minutu jokatu ditu 18 partidatan Eibarreko elastikoarekin, guztiak 2024-2025 denboraldian. “SD Eibarrek etorkizunean zorterik onena opa dio eta eskerrak ematen dizkio denbora honetan erakutsitako profesionaltasunagatik”, adierazi du euskal taldeak bere webgunean.

Moeve F Liga Ipurua zelaia Emakume kirolariak SD Eibar

