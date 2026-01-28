Rescisión
La SD Eibar y Alena Pěčková rescinden el contrato de la jugadora de mutuo acuerdo

La carrilera de República Checa llego al conjunto armero en julio de 2024 y tras año y medio termina su etapa en el club.
La SD Eibar y Alena Pěčková rescinden el contrato de la jugadora por mutuo acuerdo, según ha informado el club guipuzcoano en su página web. La carrilera de República Checa llego al conjunto armero en julio de 2024 y tras año y medio termina su etapa en el club.

Alena Pěčková ha disputado 883 minutos en 18 partidos con la camiseta de la SD Eibar, todos ellos en la temporada 2024-2025. “La SD Eibar le desea la mejor de las suertes en su futuro u le agradece su profesionalidad en ese tiempo”, ha declarado el conjunto vasco en su página web.

