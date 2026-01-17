F MOEVE LIGA
Eibarrek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka, bigarren zati txarraren erruz (1-3)

F Moeve Liga. Eibar-Madrid CFF (1-3).
18:00 - 20:00
Eibar vs Madril CFF. Argazkia: Eibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Carmen Alvarezek aurretik jarri ditu armaginak lehen zatian, baina bigarrenean hiru gol sartu ditu talde madrildarrak eta garaipena lortu du.

Futbola SD Eibar Kirol-bideoak Emakume kirolariak Golak Moeve F Liga

