Sergio Alvarezek kontratua berritu du 2028ra arte

Erdilari asturiarrak 30 partida baino gehiago jokatu ditu denboraldi honetan, 250 partida ofizialetara iritsiz.
Sergio Alvarez. Irudia: SD Eibar
SD Eibarrek eta Sergio Alvarezek kontratua 2028ko ekainera arte luzatzeko akordioa lortu dute. Futbolariak 2018an hasi zuen bere ibilbidea Ipuruan, eta bederatzi denboraldi daramatza armaginen taldean, aldagela barruan funtsezkoa bihurtuz. Klubetik azpimarratu dutenez, kontratu berritzeak "klubaren historia hurbilaren parte den ibilbidea luzatu du".

34 urterekin, erdilariak 32 partida jokatu ditu denboraldi honetan, 26 titular gisa eta 2.317 minutu baino gehiago batuz. Hala ere, bere ekarpena estatistikatik haratago joan da. Erakundeak azpimarratu duenez, "futbola eta Eibar ulertzeko modu bat irudikatzen du" futbolariak. Bere "eguneroko konpromisoa eta erregulartasuna" balioan jarri du club armaginak.

250 partida ofizial baino gehiago jokatuta, Sergio Alvarezek bere papera sendotu du zelai barruan eta kanpoan. Klubaren arabera, "jarraitutasunaren, esperientziaren eta lidergoaren aldeko apustuari" erantzuten dio berrikuntzak. Beraien aburuz, elementu horiek funtsezkoak baitira datozen denboraldietarako.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

