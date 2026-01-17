El Eibar cae ante el Madrid CFF en la segunda parte (1-3)
Carmen Álvarez ha adelantado a las armeras en la primera parte, pero en la segunda el equipo madrileño ha marcado tres goles y se ha llevado la victoria.
Derrota ajustada del Eibar en Burgos (1-0)
Un gol en la segunda parte ha sido decisivo en un duelo igualado; los armeros, pese a intentarlo hasta el último minuto, no han logrado el empate.
El Eibar gana de penalti al Alhama (0-1)
El Eibar ha ganado 0-1 al Alhama en la 15ª jornada de la Liga F Moeve en un partido en el que Carmen Álvarez ha marcado el único gol del encuentro, de penalti, y en el que las armeras han ascendido a la novena plaza de la clasificación.
El Eibar renueva a Ander Madariaga hasta 2028
El joven centrocampista de Berango (23 años) posee ficha del primer equipo armero desde esta temporada.
Remontada armera para estrenar el 2026 (2-1)
Los armeros remontan un marcador adverso gracias a los goles de Álvaro Rodríguez y Javi Martón y consolidan su mejoría tras el parón navideño.
El Madrid CFF elimina al Eibar de la Copa de la Reina (3-2)
El conjunto armero ha marcado dos goles en la recta final del encuentro, pero no ha podido culminar la remontada y las de Iñaki Goikoetxea han quedado apeadas de la Copa.
El Eibar vuelve a la senda de la victoria tras derrotar al Valladolid (3-0)
Con esta victoria, el conjunto armero pone fin a su mala racha, ya que acumulaba cinco jornadas sin ganar, y logra salir, momentáneamente, de los puestos de descenso.
El Eibar no puede ante el Elche (0-1), y queda eliminado de la Copa del Rey
El jugador del Elche Adam Boayar, en el minuto 27, ha marcado el gol que ha decidido la eliminatoria de dieciseisavos de final, en Ipurua. En el minuto 71, el portero Dituro ha parado un penalti a José Corpas.
El Eibar regalará entradas para el partido ante el Valladolid a cambio de juguetes nuevos
El conjunto guipuzcoano ha puesto en marcha una campaña solidaria dirigida a niños sin recursos, en colaboración con la Cruz Roja, el objetivo de la campaña es proporcionar juegos y juguetes educativos nuevos, “no bélicos” y “no sexistas” a las familias con dificultades.
El Eibar consigue un meritorio punto ante el Atlético (2-2)
El Eibar ha empatado a dos este domingo ante el Atlético de Madrid en la jornada 14 de la Liga F Moeve. Mcarla Andrés y Emma Moreno han adelantado a las armeras respondiendo al gol de Jensen, pero Boe Risa ha igualado el marcador de penalti.