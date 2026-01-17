LIGA F MOEVE
El Eibar cae ante el Madrid CFF en la segunda parte (1-3)

F Moeve Liga. Eibar-Madrid CFF (1-3).
18:00 - 20:00
Eibar vs. Madrid CFF. Foto: Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka, bigarren zati txarraren erruz (1-3)
author image

EITB

Última actualización

Carmen Álvarez ha adelantado a las armeras en la primera parte, pero en la segunda el equipo madrileño ha marcado tres goles y se ha llevado la victoria.

