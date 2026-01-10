F MOEVE LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Eibarrek penaltiz irabazi dio Alhamari (0-1)

Alhama-Eibar
18:00 - 20:00
Alhama-Eibar. Argazkia: Eibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 0-1 irabazi dio Alhamari F Moeve Ligako 15. jardunaldian. Carmen Alvarezek sartu du partidako gol bakarra, penaltiz, eta armaginak sailkapeneko bederatzigarren postura igo dira.

Futbola SD Eibar Kirol-bideoak Emakume kirolariak Golak Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X