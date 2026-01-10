LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Eibar gana de penalti al Alhama (0-1)

Alhama-Eibar
18:00 - 20:00
Alhama-Eibar. Foto: Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek penaltiz irabazi dio Alhamari (0-1)
author image

EITB

Última actualización

El Eibar ha ganado 0-1 al Alhama en la 15ª jornada de la Liga F Moeve en un partido en el que Carmen Álvarez ha marcado el único gol del encuentro, de penalti, y en el que las armeras han ascendido a la novena plaza de la clasificación.

Fútbol SD Eibar Vídeos deportivos Mujeres deportistas Goles Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X