Remontada armera para estrenar el 2026 (2-1)

El partido comenzó con un ritmo bajo, mucho respeto entre ambos equipos y pocas ocasiones claras. El Eibar tuvo el control del balón por momentos, pero sin una superioridad clara. Sin embargo, en el minuto 15 el conjunto visitante se adelantó en el marcador con un cabezazo de Adrián Hernández.

Poco después del descanso, el Eibar reaccionó y logró darle la vuelta al resultado. Álvaro Rodríguez igualó el partido con un potente disparo desde la frontal del área.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la intensidad del juego y la expulsión de un jugador visitante, lo que condicionó aún más el desarrollo del partido a favor de los de casa.

En el minuto 84, tras un penalti cometido por Martín Pascual, Javi Martón anotó con precisión para poner el 2-1 definitivo.

La victoria refuerza la mejoría del Eibar tras el parón navideño y le permite alejarse de los puestos de descenso, sumando puntos valiosos en la lucha por la permanencia en la categoría.

El Mirandés, que había comenzado el encuentro con más iniciativa, no pudo mantener la ventaja y se quedó sin puntos en la clasificación tras la derrota en Ipurua.