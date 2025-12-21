Erregina Kopa
Eibarrek porrot egin du Madrilen, eta Erregina Kopatik kanpo geratu da (3-2)

Talde armaginak bi gol sartu ditu norgehiagokaren azken txanpan, baina ezin izan du emaitza irauli, eta agur esan dio Erregina Kopari. 

Madrid CFF - Eibar - Erregina Kopa
18:00 - 20:00

Eibarrek 3-2 galdu du Madril CFF taldearen zelaian. Argazkia: SD Eibar

author image

G. P. A. | EITB

Azken eguneratzea

Eibar Erregina Kopatik at geratu da gaur, Madril CFF taldearen aurka etxetik urrun jokatu duen kanporaketan 3-2 galduta.

Lehen zatian gol aukera gutxi izan dira, baina Madrilgo taldea 18. minutuan jarri da aurretik markagailuan, Lopezek penaltiz gola sartuta. Marti atezainak baloia ukitu du, baina zutoinean jo ostean, aldaratzea barrura bota du Lopezek.

Bigarren zatiko azken minutuetan, partida ireki egin da, eta gol-festa izan da.  

Poljakek sartu du etxekoen bigarrena, 60. minutuan. Altonagak 2-1ekoa egin du 82. minutuan, baina Madrilek bost minutu geroago egin du hirugarrena, eta hortxe zapuztu da kanporaketari buelta emateko itxaropena.

Luzapenean, Carlak sartu du markagailua makillatzeko gola. Neurketa 3-2 bukatu da, eta Iñaki Goikoetxearen taldeak agur esan dio Erregina Kopari.  

