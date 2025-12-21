El Madrid CFF elimina al Eibar de la Copa de la Reina (3-2)

El Eibar ha quedado eliminado de la Copa de la Reina tras perder 3-2 ante el Madrid CFF.

La primera parte se ha desarrollado con pocas ocasiones de gol, hasta que las locales se han adelantado en el minuto 18 con un gol de penalti marcado por López. Martí ha logrado tocar el balón, pero el rechace ha llegado a los pies de López tras pegar al palo, y solo ha tenido que empujar el balón a la red.

El partido se ha abierto en la segunda mitad, sobre todo en el tramo final, donde los goles han caído en cascada.

Poljak ha logrado el 2-0 en el minuto 60. Altonaga ha anotado el 2-1 en el minuto 82, pero poco después el Madrid ha marcado el tercero, y ahí se han esfumado las opciones del Eibar para la remontada.

Carla ha maquillado el resultado en el descuento, pero el partido ha concluido con un 3-2 y las Iñaki Goikoetxea se despiden de la Copa de la Reina.