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Oihan Sancet: “Bigarren zatian ez gara zelaira behar bezala atera"
Athletic espero baino gehiago sufrituta gailendu da Malagan. Atsedenaldira 1-4 joan dira aurretik zuri-gorriak, baina bigarren zati negargarrian, Andaluziako taldea 3-4 gerturatu zaio Athletici, eta partida berdintzeko aukerak izan ditu.
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