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Hugo Rincón: “Contento por el gol, pero jodido por la 2ª parte que hemos hecho"
Euskaraz irakurri: Oihan Sanceten adierazpenak Malaga eta Athleticen arteko partidaren ostean
El Athletic se ha impuesto en Málaga con más sufrimiento del esperado después de ir ganando 1-4 al descanso6 Los rojiblancos han completado una segunda parte para olvidar y a punto han estado de dejar escapar la victoria ante el colista..
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