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Dani Vivian sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda
El defensa del Athletic Club sufre una "lesión muscular moderada” en el sóleo de su pierna izquierda y queda pendiente de evolución.
Euskaraz irakurri: Dani Vivianek giharretako lesioa du ezker hankako soleoan
El defensa del Athletic Club Dani Vivian sufre una “lesión muscular moderada” en el sóleo de su pierna izquierda. El club rojiblanco ha confirmado la lesión del vitoriano tras realizar las pruebas requeridas.
El jugador “queda pendiente de evolución”, según ha informado el club en el parte médico que ha publicado.
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