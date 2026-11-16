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Dani Vivian sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda

El defensa del Athletic Club sufre una "lesión muscular moderada” en el sóleo de su pierna izquierda y queda pendiente de evolución.

(Foto de ARCHIVO) Dani Vivian of Athletic Club runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 25, 2026, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 25/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Dani Vivian. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Dani Vivianek giharretako lesioa du ezker hankako soleoan
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Última actualización

El defensa del Athletic Club Dani Vivian sufre una “lesión muscular moderada” en el sóleo de su pierna izquierda. El club rojiblanco ha confirmado la lesión del vitoriano tras realizar las pruebas requeridas.

El jugador “queda pendiente de evolución”, según ha informado el club en el parte médico que ha publicado.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

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