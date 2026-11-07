OSASUNA VS ATHLETIC
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Hugo Rincón: “Es muy duro, teníamos los tres puntos en la mano y se nos han escapado”

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HUGO RINCON ATHLETIC ADIERAZPENAK ES
18:00 - 20:00
Hugo Rincón tras el partido ante Osasuna. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gerenabarrena: “Ez ditugu aukerak aprobetxatu, ez ditugu oso sentsazio onak”
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Última actualización

Osasuna y Athletic Club han firmado tablas (1-1) en el derbi vasco correspondiente a la 12.ª jornada de LaLiga EA Sports, disputado este sábado en El Sadar. Nico Williams ha adelantado al conjunto rojiblanco, pero Catena ha establecido el empate definitivo. Tras el encuentro, Hugo Rincón ha lamentado que el equipo no haya podido conservar la ventaja y llevarse la victoria.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Osasuna Derbi Vasco

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