Hugo Rincón: “Es muy duro, teníamos los tres puntos en la mano y se nos han escapado”

Osasuna y Athletic Club han firmado tablas (1-1) en el derbi vasco correspondiente a la 12.ª jornada de LaLiga EA Sports, disputado este sábado en El Sadar. Nico Williams ha adelantado al conjunto rojiblanco, pero Catena ha establecido el empate definitivo. Tras el encuentro, Hugo Rincón ha lamentado que el equipo no haya podido conservar la ventaja y llevarse la victoria.