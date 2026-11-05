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Jean-Luc Ettori recibirá el One Club Man 2026 del Athletic

Jean-Luc Ettori, exportero del AS Mónaco, jugó durante 19 años en el equipo.

Jean-Luc Ettori, con la camiseta del Athletic. Imagen: Athletic Club

Euskaraz irakurri: Jean-Luc Ettorik jasoko du Athleticen 2026ko One Club Man saria
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Jean-Luc Ettori, ex portero del AS Mónaco, recibirá el premio One Club Man del Athletic Club de 2026. El de Marsella, tiene una trayectoria de 19 años en el AS Mónaco, de 1975 a 1994, donde jugó 755 partidos.

Jamie Carragher, del Liverpool, fue el último en recibir este galardón, que ahora Ettori recibirá de la mano de José Ángel Iribar, antes de que comience el partido que disputarán Athletic y el Real Madrid el fin de semana del 6 de diciembre.

Fútbol Athletic Club

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