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Nico Williams, sobre el partido ante el Getafe: “El equipo se ha encontrado espectacular”
Euskaraz irakurri: Nico Williams, Getaferen aurkako partidaz: “Taldea izugarri aritu da”
Nico Williams ha destacado las buenas sensaciones del Athletic Club tras la contundente victoria por 4-0 ante el Getafe en San Mamés. El extremo rojiblanco ha reconocido que el equipo necesitaba un partido así después de la derrota frente al Levante y ha subrayado que el fútbol siempre ofrece “nuevas oportunidades”.
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