ATHLETIC VS GETAFE
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Nico Williams, sobre el partido ante el Getafe: “El equipo se ha encontrado espectacular”

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NICO WILLIAMS ANTE EL GETAFE 10-25
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nico Williams, Getaferen aurkako partidaz: “Taldea izugarri aritu da”
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Última actualización

Nico Williams ha destacado las buenas sensaciones del Athletic Club tras la contundente victoria por 4-0 ante el Getafe en San Mamés. El extremo rojiblanco ha reconocido que el equipo necesitaba un partido así después de la derrota frente al Levante y ha subrayado que el fútbol siempre ofrece “nuevas oportunidades”.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Nico Williams

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