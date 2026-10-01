Nico Williams abandona lesionado la concentración de la selección española

Nico Williams ha abandonado lesionado la concentración de la selección española por una lesión que se produjo durante la disputa del partido que enfrentó el martes a los de Luis de la Fuente con Croacia.

Según han informado desde la selección, el futbolista "refirió unas molestias en el muslo izquierdo" tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia el pasado martes, en el que salió en el minuto 68 y en el que marcó el 4-1 final.



"Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y ante la persistencia de las molestias no ha participado en el entrenamiento de este jueves. Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación", añadió la selección.



Los servicios médicos del Athletic Club han sido informados "en todo momento sobre la evolución del jugador, que proseguirá su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club".

Por su parte, desde los servicios médicos del Athletic han informado de que Nico "presenta una lesión muscular de carácter moderado en el recto anterior izquierdo" y queda "pendiente de evolución".