Rueda de prensa
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Jon Uriarte fija la clasificación para una competición europea como el objetivo del Athletic en la temporada 2026-2027

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Mikel Gonzalez eta Jon Uriarte (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Uriartek Europako txapelketa baterako sailkapena jarri du Athleticen helburu gisa 2026-2027 denboraldian
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

En la rueda de prensa que, junto al director general de Fútbol, Mikel González, ha ofrecido este jueves el presidente del club bilbaíno, Uriarte ha repasado la plantilla con la que cuenta el nuevo entrenador, Edin Terzic. En lo que respecta al equipo femenino, el objetivo del Athletic es alcanzar un puesto entre los cinco primeros de la Liga F Moeve.

Jon Uriarte Fútbol LaLiga EA Sports Mikel González Edin Terzić Nico Williams Iñaki Williams Unai Simón Oihan Sancet Mujeres deportistas Liga F Moeve Athletic Club

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