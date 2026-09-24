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Jon Uriarte fija la clasificación para una competición europea como el objetivo del Athletic en la temporada 2026-2027
En la rueda de prensa que, junto al director general de Fútbol, Mikel González, ha ofrecido este jueves el presidente del club bilbaíno, Uriarte ha repasado la plantilla con la que cuenta el nuevo entrenador, Edin Terzic. En lo que respecta al equipo femenino, el objetivo del Athletic es alcanzar un puesto entre los cinco primeros de la Liga F Moeve.
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