LEVANTERI BISITA

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Terzicek esan du baja seguru bakarra Vivianena dela eta Iñaki Williams “guztiz osatu" dela

Iragarkia
LEZAMA(BIZKAIA), 15/09/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este martes una rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Edin Terzic, Athleticeko entrenatzailea. Argazkia: EFE
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Gainera, prestatzaile alemaniarrak Levanteren aurkako partidaren atariko prentsaurrekoan azaldu duenez, Canalesek eta Guruzetak taldearekin lan egin dute, eta euren arazo fisikoak ia atzean utzi dituzte.

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