Eibar vs. Athletic (1-0)

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Eider Arana: “Nos ha faltado claridad en el área rival"

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Eider Arana Athleticeko jokalariaren adierazpenak
18:00 - 20:00
La jugadora del Athletic Eider Arana. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Eider Arana: "Aurkariaren arean argitasuna falta izan zaigu"
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Última actualización

La jugadora del Athletic Club se ha referido a la derrota sufrida ante el Eibar (1-0) en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en Ipurua. Siendo la primera derrota, siente "pena".

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