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Eider Arana: “Nos ha faltado claridad en el área rival"
Euskaraz irakurri: Eider Arana: "Aurkariaren arean argitasuna falta izan zaigu"
La jugadora del Athletic Club se ha referido a la derrota sufrida ante el Eibar (1-0) en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en Ipurua. Siendo la primera derrota, siente "pena".
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