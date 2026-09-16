El partido entre el Levante y el Athletic, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports previsto para este miércoles a las 21:30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la lluvia.

Las intensas lluvias que han comenzado a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro han terminado por hacer impracticable el terreno de juego y ha inundado la práctica totalidad del césped.



Los jugadores del Levante y Athletic han comenzado los ejercicios de calentamiento previos al partido hasta que la fuerte tormenta que ha descargado sobre el estadio impidió hasta que el balón rodara sobre el césped.



Tanto los futbolistas como el trío arbitral liderado por Alejandro Quintero González se han retirado a vestuarios hasta que el colegiado ha tomado la decisión de aplazar el encuentro pocos minutos antes de la hora prevista para su comienzo.



Los aficionados de ambos clubes que ya ocupaban parte del Ciutat de València han tratado de resguardarse en las zonas cubiertas del estadio y ha seguido esperando minutos después del aviso oficial por megafonía de la suspensión.



Asimismo, por la megafonía del estadio se ha apuntado que en los próximos días se conocerá la nueva fecha de disputa del encuentro, si bien ambos clubes tienen partido este fin de semana correspondiente a la séptima jornada, el Athletic en casa el sábado ante el Alavés y el Levante el domingo en La Cerámica con el Villarreal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó para este miércoles el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia de Valencia.