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Mikel González sobre la suspensión del partido: “Era evidente, el terreno de juego estaba en un estado que podría ser peligroso"

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Mikel-Gonzalez-Levante-Athletic-suspendido-Valencia
18:00 - 20:00
Mikel González, director general de Fútbol del Athletic. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Gonzalezen adierazpenak Levante-Athletic partida atzeratzeari buruz
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director general de Fútbol del Athletic cree que no habrá ningún problema para encontrar otra fecha para disputar el choque aplazado frente al Levante en Valencia: "Hay muchas fechas por delante". "No estando en Europa ninguno de los dos clubes yo creo que es relativamente sencillo", ha apostillado.

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