¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Mikel González sobre la suspensión del partido: “Era evidente, el terreno de juego estaba en un estado que podría ser peligroso"
El director general de Fútbol del Athletic cree que no habrá ningún problema para encontrar otra fecha para disputar el choque aplazado frente al Levante en Valencia: "Hay muchas fechas por delante". "No estando en Europa ninguno de los dos clubes yo creo que es relativamente sencillo", ha apostillado.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Aplazado el Levante-Athletic por las fuertes lluvias en Valencia
EN DIRECTO
Hace min.
Terzic desvela que la única baja segura es la de Vivian y que Iñaki Williams está “totalmente disponible"
EN DIRECTO
Hace min.
Galarreta: “Después de empezar perdiendo, un punto está bien"
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic rescata un punto ante el Elche (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic sufre para sumar un punto ante el Espanyol (2-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Edin Terzic: “El Elche es un equipo valiente y nosotros tendremos que ser también valientes a la hora de jugar"
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Guruzeta sufre una lesión moderada en el isquiotibial de su pierna derecha
EN DIRECTO
Hace min.
Johaneko, jugador del Athletic: “Estoy muy orgulloso. Hay que seguir trabajando para tener minutos”
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic vence en Logroño con diez (0-1)
Cargar más