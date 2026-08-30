Celta vs Athletic (0-2)
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Iñaki Williams: “Hau da jarraitu beharreko bidea"

Iragarkia
Iñaki Williams
18:00 - 20:00
Iñaki Williams. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubeko jokalariak Celtaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (0-2) EA Sports Ligako 3. jardunaldian. Pozik agertu da taldeak egindako partida onagatik, batez ere lehen zatian.

Futbola Iñaki Williams Athletic Club EA Sports Liga

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