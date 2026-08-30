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Iñaki Williamsek eta Unai Simonek klubarekin duten arazoaz hitz egin dute

Iragarkia
18:00 - 20:00
Iñaki eta Unai. Muntaia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Williams eta Unai Simon Athletic Clubeko jokalariek jokalarien eta klubaren arteko egungo egoeraz hitz egin dute, eta atsekabea "jokalariena bakarrik ez" dela eta "elkarrizketa bat egiteke" dutela azpimarratu dute.

Unai Simon Futbola Iñaki Williams Athletic Club

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